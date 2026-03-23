元日本フェザー級王者の松本圭佑（２６）＝大橋＝が、５月１２日に東京・後楽園ホールで開催される「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５６」で１年７か月ぶりの復帰戦に臨むことが２３日、発表された。優勝賞金１０００万円を懸けた「フェニックスバトルスーパーフェザー級１０００万円トーナメント」準々決勝で、日本同級８位・龍王（２８）＝角海老宝石＝と対戦する。松本は昨年３月に予定されていた日本