◆プロボクシング▽日本スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者・奈良井翼―砂川隆祐（２４日、東京・後楽園ホール）「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５２」の前日計量が２３日、東京・文京区の東京ドームｂｌｕｅ―ｉｎｇ！で行われ、Ｖ４を狙う日本スーパーフェザー級王者・奈良井翼（２６）＝ＲＫ蒲田＝は１００グラムアンダーの５８・８キロで一発パス。挑戦者の同級１