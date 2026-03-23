ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥの吉野北人が２３日、神奈川県内で行われた「ＥＸＰＧ高等学院」の卒業式に出席した。ソロでは初となる卒業式でのサプライズ。「自分にとっても特別な楽曲。ＥＸＩＬＥに憧れてこの世界に入った」とＥＸＩＬＥの楽曲「道」を熱唱した。グループで活動する際は３人のボーカルがいるが、この日は１人。歌唱を前に「こういう大事な式で歌うのは、自分にとって大事なポイントになると思う。いちアーティス