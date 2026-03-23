メ～テレ（名古屋テレビ） 春の行楽シーズンのいま、レンタカーでお出かけする人も多いのではないでしょうか。知っていないとトラブルに発展するかもしれない、車を借りる際の注意点について専門家に聞きました。 以前、SNSでこんな投稿が“炎上”しました。 「極小の飛び石があり、レンタカー会社から8万8000円を請求されました」 レンタカーの運営会社によりますと、契約者が免責補償に