プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年3月22日にユーチューブを更新し、野球日本代表の次期監督候補に、阪神の元監督の岡田彰布氏（68）を挙げた。日本代表監督の条件は「統率力のある人」日本代表の井端弘和監督（50）は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝敗退後、監督を退任する意向を示した。現役時代、中日と巨人でプレーした井端監督は、23年10月に日本代表監督に就任。3月