弟子に暴力を振るった大相撲の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）に対する日本相撲協会の処分決定が４月になる可能性があることが２３日、分かった。当初は２２日に千秋楽を迎えた春場所（エディオンアリーナ大阪）後の２６日の理事会で協議するとみられていたが、関係者は「２５日はないと思う。４月になるのでは」との見通しを示した。事実関係を調査する協会のコンプライアンス委員会が理事会に答申する処分意見が、２５日ま