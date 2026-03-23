春の装いで頼りになるカーディガン。今季新調するなら、【しまむら】で買える大人向けのブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズン リーズン バイ リン アンド レッド）】の「配色カーデ」をチェックしてみて。一枚でコーデが整いそうなデザインによって、デイリーからお出かけまで幅広く活躍してくれそうです。今回は大人世代のシャレ見えを演出する着こなしと共に、その魅力を紹介