ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの中務裕太が２３日、神奈川県内で行われた「ＥＸＰＧ高等学院」の入学式と卒業式に出席した。入学式終わりには取材に応じ「ライブより緊張します」と告白。「新入生はもちろん保護者もいるので、言葉に気をつけないと。取り繕うというより、ありのままで話すようにした」と振り返った。２年以上が経った学長生活も「この学校らしくダンスのカリキュラムを決めたり、修学旅行の場所を決めたり…楽しく