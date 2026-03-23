◆プロアマ交流戦巨人５―８日本製鉄室蘭シャークス（２３日・ジャイアンツ球場）巨人の育成３年目・千葉隆広投手（２０）が昨季６月に受けた左肩手術から実戦復帰し、１回１安打無失点に抑えた。４回から２番手で登板。安打と四球で１死一、三塁のピンチを招いたが併殺打で切り抜けた。「内容としては課題がいろいろ残っているけれど、まずは実戦に戻ってこられたので良かった」。昨年６月１日の３軍戦以来、約１０ヶ月ぶり