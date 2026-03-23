俳優のロバート・パティンソン(39)は映画「デューン 砂の惑星PART3」への出演が決まったのは、共演者で女優のゼンデイヤのおかげだと考えている。 【写真】「The Drama」のプレミアにそろって登場→待っていたまさかの展開 新作映画「ザ・ドラマ」でゼンデイヤと共演したロバート。撮影現場でゼンデイヤに対し、チャニ役として出演中の「デューン」シリーズへの参加希望を漏らしたものの、実