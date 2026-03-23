24日の天気予報（岡山・香川） 24日（火）は昼過ぎまで晴れ、夕方から雲が広がりそうですが、天気の大きな崩れはなさそうです。 朝の気温は23日（月）朝と比べて5℃前後低くなりそうです。23日夜は暖かくしてお休みください。 24日は日中、気温がぐっと上がって岡山県北部を中心に4月上旬並みとなりそうです。朝と日中の気温の差にご注意ください。 25日（水）は午後を中心に雨が降りそうですが、最高気温は平