ファジアーノ岡山が設置したセンサリールーム ファジアーノ岡山は21日、ホームで長崎と対戦。この試合で、発達障害などがある子どもでも安心して試合を観戦できる「センサリールーム」を初めて設置しました。 センサリールームは通常のスタジアムの座席とくらべて五感からの刺激が少ないため、大きな音や人混みが苦手な子どもでも落ち着いて試合を観戦できるスペ