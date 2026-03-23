偽造された教員免許の写しを2つの町での採用試験で提出した罪に問われた、元補助教員の男の裁判です。福岡地裁は男に対し、懲役3年6か月の判決を言い渡しました。偽造有印公文書行使の罪に問われているのは、福岡県須恵町立中学校の補助教員だった近藤正仁被告（66）です。起訴状によりますと、近藤被告は、2021年に篠栗町で、去年は須恵町で、採用試験の際に、偽造された中学校教諭の免許状の写しを提出したとされています。近藤