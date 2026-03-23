第25週「ウラメシ、ケド、スバラシ。」#121トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の元に、アメリカから大きな荷物が届く。中には、トキとヘブンで作り上げた2人の本「KWAIDAN（怪談）」が！ 【朝ドラ「ばけばけ」ウラの見所】おトキの怪談語りも見事だけど…駆け足展開にがっかりしたこと大はしゃぎするトキをはじめ司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、勘太と勲、クマ（夏目透羽）。その様子を見ながら、ヘブ