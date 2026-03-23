女優の前田愛（42）が23日、自身のインスタグラムを更新。カジュアルなスタイルを披露した。前田はストーリーズで「運動します」とコメント。「Work outday,WearingmyfavT（＝ワークアウトの日、お気に入りのTシャツを着て）」と伝えた。公開された写真では、韓国発の女性4人組「BLACKPINK」のツアーTシャツにデニムを合わせ、カジュアルなスタイルの前田の姿が。ハッシュタグで「i'maBLINK」とファンクラブ名が添