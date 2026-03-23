ブラジル代表が1stユニフォームを発表ブラジル代表の新しい1stユニフォームデザインが発表された。ブラジルは北中米ワールドカップ（W杯）南米予選を5位で勝ち抜けて今大会の出場権を獲得。世界で唯一となる第1回大会から23大会連続連続出場となる。グループリーグはC組でモロッコ、ハイチ、スコットランドと同組になった。そんなサッカー王国の新しい1stユニフォームは伝統の黄色と緑を組み合わせたカラーで、左胸にエンブ