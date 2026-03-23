株式投資で成功するためには、何を指針とすべきか。「私、じつは投資でものすごく勝ってます！」と話す投資家の杉村太蔵さんが辿り着いた答えは「骨太の方針」だった。毎年6月に閣議決定される政府の経済政策方針を読み込むことで、2倍株、10倍株を見極めてきたという。【動画を見る】「投資でものすごく勝っています！」という杉村太蔵が明かす「全ては『骨太の方針』に書かれている」“超シンプル”な投資哲学新刊『杉村太蔵