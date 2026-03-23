22日夜、静岡市清水区で住宅を全焼する火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。遺体は、この家に住む高齢の夫婦とみて、警察と消防で身元の確認をしています。これは、22日、静岡市清水区の情報カメラがとらえた映像です。警察と消防によりますと、22日午後10時ごろ、静岡市清水区北矢部町の住宅で、「炎が見える」と近くの住民から消防に通報がありました。火は、木造2階建て住宅を全焼し約5時間後に消し止められまし