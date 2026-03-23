フリーアナウンサー垣花正（54）が23日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にMCとして生出演し、私生活について明かした。番組では、一時話題になった、風呂に入らない「風呂キャンセル界隈」の近況を伝える記事を紹介。翌日、仕事が休みなら風呂に入らなかったり、「現代人は洗いすぎなんだよ」「ガス代も節約しないと」といった意見などもあるという。スタジオではコメンテーターたちを交え議論した。話を振ら