スーパーマイクロコンピュータ共同創業者によるエヌビディアの人工知能（AI）専用チップの違法な中国への持ち出し事件の波紋が続いている。米ニューヨーク南部連邦地方検察は19日、スーパーマイクロのウォリー・リャオ共同創業者と、台湾事務所の営業管理者、ブローカーの3人を輸出規制法違反容疑で起訴したと明らかにした。3人は米国で作り米国のAI技術を搭載した高性能コンピュータサーバーを東南アジアの会社を経由して中国に密