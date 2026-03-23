〈「じつは投資でものすごく勝っている！」杉村太蔵が明かす「全ては『骨太の方針』に書かれている」“超シンプル”な投資哲学〉から続く10倍株--。投資家なら誰もが夢見る大きな利益だが、その見極め方は一体どこにあるのか。【動画を見る】「北海道電力は10倍行く」「政府は洋上風力を諦めない」“超一流の投資家”杉村太蔵が導き出す「勝てる」投資銘柄の選び方元衆議院議員で「超一流の投資家」を自負する杉村太蔵さんは、