人気バーチャルYouTuber（VTuber）の星街すいせいが、個人事務所「StudioSTELLAR」を設立した。23日、都内で本件のメディア説明会を行った。星街すいせいは、VTuber事務所「ホロライブプロダクション」に所属。チャンネル登録者数286万人超の人気を博している。誕生日の昨日22日、デビュー8周年を記念した「8周年アコースティックLIVE」を生配信し、事務所設立などを発表した。この配信は、同時接続者数15万5000人を超える熱