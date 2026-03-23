俳優のウ・ドファンが主演する韓国ドラマ『朝鮮弁護士カン・ハンス〜誓いの法典〜』（ノーカット日本語字幕版／全16話）が、あす24日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（月〜金 後1:30〜3:30）【場面ショット】ウ・ドファンがキム・ジヨンを引き寄せ…同作は、破天荒な弁護士と身分を隠して暮らす王女、正反対な2人が繰り広げる法廷ラブロマンス時代劇。亡き両親の復讐を心に秘めながら民を助ける破天