◇プロボクシング54.0キロ契約坂井優太《8回戦》ウェズリー・カガ（2026年3月24日東京・後楽園ホール）22年世界ユース選手権優勝を含むアマ7冠で日本バンタム級5位の坂井優太（20＝大橋）が23日、都内でプロ7戦目となる54.0キロ契約8回戦の前日計量に臨み、53.9キロでパスした。計量を終え、取材に応じ「いつも通り減量はうまくいった」とうなずきながら「26年は飛躍する年になるか、ならないか。この試合でのパフォーマン