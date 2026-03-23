アミューズ令和初のボーイズグループ・The Right Lightと、コンバースのコラボレーションが決定した。【写真】爽やか…！The Right Lightメンバーソロカット同企画では、2ndシングル「ライツオン！」のミュージックビデオと連動したスペシャルムービーおよびビジュアルを制作。スペシャルムービーではメンバー全員が同ブランドの代表モデルであるALL STAR（オールスター）を着用しており、ミュージックビデオ本編にはない、こ