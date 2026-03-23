ラグビー・リーグワン1部の埼玉は23日、FL/No・8舛尾緑（ますお・りょく、21＝立正大2年）の新加入を発表した。大学最終学年の選手が対象のアーリーエントリーではない現役大学生の加入は異例。リーグワンの規定により、正式に登録されれば大学の公式戦出場は不可となる。舛尾は東福岡高3年時に全国高校ラグビーで日本一に貢献。2023年春に帝京大に入学し、春季大会で早くもレギュラー入りするなど活躍した。その後は退部して