選抜高校野球に出場している山梨学院・菰田陽生選手が左手首付近の骨折と診断されたことが２３日、明らかになった。大会本部が発表した。菰田は前日２２日、１回戦・長崎日大戦の一塁守備で味方の送球が乱れ、打者走者と接触。途中交代となった。試合後に兵庫県西宮市内の病院で検査を受け、骨折と診断された。身長１９４センチと恵まれた体格で、プロ注目の二刀流。初回には豪快ソロを放った。六回の守備から退き、勝利後の