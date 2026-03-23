「XM30」の開発計画に暗雲アメリカ陸軍が進める次期歩兵戦闘車「XM30」の開発計画に、不透明感が漂ってきました。アメリカの防衛専門メディアが報じたところによれば、基礎設計からエンジニアリングや製造開発段階へ移行するための「マイルストーンB」に、陸軍のランディ・ジョージ参謀総長とダン・ドリスコル長官が署名しておらず、正式承認が見送られる可能性が出てきたのです。【開発中】これが次期歩兵戦闘車「XM-30」のイメ