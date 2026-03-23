生食（BARF）とは？どんな種類があるの？ 生食（BARF：Biologically Appropriate Raw Food）は、犬本来の食性に近づけることを目的に、加熱や加工をしていない肉や骨、内臓、野菜などを組み合わせた食事スタイルです。 市販されている冷凍タイプの生食には、必要なビタミンやミネラルが添加されているものも多く、栄養面のサポートがなされています。一方で、飼い主自身がレシピを考えて与える「手作り生食」では、栄養