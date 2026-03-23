120年以上にわたり世界中の人々に親しまれるベーシックアパレルブランド Hanes（ヘインズ）が、ゲーミングコミュニティ「vaultroom(ボルトルーム)」と初となるコラボレーションアイテムを、2026年3月24日(火)にvaultroom公式オンラインストアおよびヘインズ公式オンラインストアにて発売する。vaultroomは、2020年よりスタートした招待制のゲーミングコミュニティ。東京に拠点を構え、ゲームにとどまらず、ファッションやアート、