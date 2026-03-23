ジェットスター航空は、ビジネスクラスへの入札アップグレードサービスを刷新した。BidCashを導入し、対象者にはメールが送付されるほか、公式ウェブサイトのアップグレードページから確認できる。ボーイング787-8型機で運航する国際線を対象として、最低額と最高額の範囲内から入札額を選択できる。メルボルン発ホーチミン行きの最低入札額は180オーストラリアドルから。ボーイング787-8型機は11機を保有しており、最初の機体が香