2026年は、3月16日に岐阜・高知・山梨で桜の開花がスタートし、19日には東京でも開花宣言がされました。日中はポカポカ陽気を感じられる日も増えてきました。そんな春の風物詩といえば、お花見。健康宅配食を提供する「ウェルネスダイニング」は、お花見に関する調査を実施し、全国の男女300人を対象に花見の予定の有無や理想の花見弁当などについて質問。お花見弁当のおかず人気ナンバー1は、何だったのでしょうか。調査結果とと