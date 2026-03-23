きのう夜、山形県尾花沢市に停車していた車の中で、女性の首を絞めるなどの暴行を加えけがをさせたとして、21歳の男が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、尾花沢市新町一丁目に住む、自称アルバイト従業員の21歳の男です。 警察によりますと、男は22日の午後10時5分ごろ、尾花沢市新町一丁目の路上に駐車していた軽乗用車の中で、村山地方に住む20代の女性に対し、両手で首を絞めたり左腕に噛みついたりするなどの暴