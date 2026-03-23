阪神、岡田前監督は野球に関してキレ味鋭い解説も好評となっている（C）産経新聞社第6回WBCで指揮を執った井端弘和監督の退任が決定的となる中、早くも次期監督候補が注目されている。今大会は6回目にして初めて4強に進めず。各国もメジャーリーガーを多く揃えた布陣や戦術も研究されてきているとあって、再びの世界一を目指す監督候補にも熱視線が向けられる。【WBC次期監督】現時点で徹底選考！高木豊が考える”2029年のWB