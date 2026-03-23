日本戦に向けてイングランド代表は強化を進めている(C)Getty Images日本代表にとって、戦力の現状を推し量る上で貴重なトライの場となるのは間違いない。現地時間3月31日にロンドンのウェンブリースタジアムで行われるイングランド代表との親善試合だ。 【関連記事】森保ジャパンにとって“最高の腕試し”の機会となるかW杯前に競争が激化するイングランド代表の「現状」とは？日本がイングランド代表と敵地（英国内）で対