俳優の松本怜生さんは3月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。一部ファンによるマナーを逸脱した行動に対し、毅然（きぜん）とした態度で注意を呼び掛けました。【投稿】松本怜生、ファンの行動に苦言「なんで区別もつかないんだろ」松本さんは「先ほど母の車で会場をでた時 写真か動画を撮っていた方がいたので、それだけ消してください」と投稿。自身の仕事現場付近で、一部ファンに盗撮された事実を明かしました。さらに、「家族