健康で長生きする人はどこが違うのか。解剖学者の養老孟司さんと漫画家の楳図かずおさんとの対談を収録した『やさしい『唯脳論』』（実業之日本社）より、一部を紹介する――。写真＝iStock.com／Yue_※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yue_■脳が「生き死に」を左右する【楳図】人間が病気になりますねえ、それと脳の関係はないんですか。なんか脳が生きるのはかったるいから、このへんで少し病気になれ、なんて命令して