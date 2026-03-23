死刑を廃止する国が増える中、死刑執行を続ける日本が批判の的になっている。米カリフォルニア州弁護士のケント・ギルバートさんは「死刑を廃止したアメリカの州では、警察が事件現場で犯人を射殺することは日常茶飯事だ。三審制で公正な裁判を行う日本のほうが加害者の人権に配慮している」という――。※ケント・ギルバート『日本の弁護士と日弁連の罪と罰』（扶桑社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Charle