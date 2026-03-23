おとといから大阪市内で相次いでいる野生のシカの目撃情報。きのうときょうは大阪・都島区の川沿いの公園や、集合住宅の敷地内でその姿が目撃されています。 【写真を見る】大阪・都島に出没したシカ今後は？大阪市長「捕獲した場合は有害鳥獣」「奈良公園の鹿と断定は難しい…受け入れ先あれば移送の選択肢も」 シカは今後、どうなってしまうのでしょうか。大阪市の横山市長はきょう、今後の方向性について、以下のように述べ