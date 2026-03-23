タレントの梅宮アンナ（53）が23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。右胸の全摘出手術を受けた現在の生活について語った。梅宮は24年7月、右の乳房に乳がんの一種である「浸潤性小葉がん」が見つかったことを公表。抗がん剤治療後の同11月に右胸の全摘出手術を受けた。梅宮は「希少がんになるんですけれども」と語り、右胸とリンパ節を切除したと確認され、「完全に脇のところにも転移してい