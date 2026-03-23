THE RAMPAGE吉野北人（29）が23日、神奈川・洗足学園音大で「EXPG高等学院」卒業式にサプライズ登場した。LDHが運営する、ダンスを学びながら高校卒業資格を取得できる学校。この日はKID PHENOMENON鈴木瑠偉（18）やLaki佐藤栞奈（18）ら4期生110人が卒業証書を受け取った。吉野は卒業生や在校生の前にサプライズで登場し、大きなどよめきと歓声を沸き起こした。壇上ではEXILEの「道」を歌唱。卒業式でソロで歌唱するのは初めてと