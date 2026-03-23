新卒で入社した会社を1年未満で辞めてしまい、「短期離職」という言葉が頭から離れず、不安を抱えている人は少なくありません。転職サイトには「第二新卒歓迎」と書かれていても、面接でどこまで正直に話してよいのか分からず、評価が下がるのではないかと悩みがちです。 しかし、本当に注意すべきなのは短期離職そのものではなく、不安から焦って転職を決めた結果、年収を下げてしまうことです。本記事では、面接で評価を落