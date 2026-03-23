DeNAは23日、3月27日のヤクルト戦で開催する『OPENING GAME 2026』の開幕セレモニーを含むイベントの実施内容決定を発表した。今年の開幕セレモニーでは、対戦相手へのリスペクトを起点に、音楽・ダンス・マーチングバンドが一体となった演出を行う。昨年同様、両チームのスターティングメンバーが応援団による演奏にあわせて登場するほか、ダンサーやマーチングバンドも登場。さらに今回、クリエイティブディレクターの保持