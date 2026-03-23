■ラーメン大賞で1位を取った埼玉・蕨の名店東京都心から約30分。埼玉県のJR蕨駅から少し歩いた静かな住宅街に、行列を作る人気ラーメン店がある。「麺屋 永太」。筆者撮影永太を切り盛りする永松さんと妻・文子さん - 筆者撮影筆者撮影店外から見ることもできる製麺機 - 筆者撮影その年の最もおいしいラーメンを決める「TRYラーメン大賞」の名店部門で、MIX部門、つけ麺濃厚部門でダブル1位を受賞した名店中の名店だ。派手な看板