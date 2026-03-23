16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、楽天のドラフト6位・九谷瑠（王子）について言及した。佐伯氏は「クラブチームから、そこで目に留まって社会人。社会人で日本一になって、イーグルスに入ってくる。成り上がり、球界の矢沢永吉さんになってほしいくらいの成り上がりで行ってもらいたい。彼が活躍することによって、在籍した矢場とんブースターズの名前も上がると思いますので