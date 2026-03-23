【モデルプレス＝2026/03/23】timelesz（タイムレス）の篠塚大輝がパーソナリティを務めるTBSラジオの新番組『…＆シノ！from timelesz』（読み方：アンドシノフロムタイムレス／毎週土曜16：00〜16：30）が、4月4日よりスタートする。【写真】話題のtimelesz新メンバー、ソロ初冠番組で披露した衝撃ビジュアル◆篠塚大輝、初のラジオレギュラー番組決定同番組は、ダンスや歌が未経験ながら驚異の吸収力でtimelesz projectのオーデ