オーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生したALPHA DRIVE ONE（ALD1）が、全世界のファンと特別な出会いを果たす。3月23日、ALPHA DRIVE ONEは公式SNSを通じて、初のファンコンサートツアー「2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD]」の開催を発表。洗練されたデザインのポスターを公開し、本格的なグローバル活動の幕開けを知らせた。【写真】ALD1、日本のコンビニで“爆買い”「イケメン集団が…」公開されたポス