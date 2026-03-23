&TEAMが、新たなチャプターの幕開けを予告した。3月22日、&TEAMは公式SNSを通じて、日本3rdミニアルバム『We on Fire』のコンセプトフォトを公開した。【写真】「頭身バグってる」KのCG級スタイルアルバムをリリースするたびに、強烈なビジュアルとメッセージで話題を集めてきた彼らは、今回もより一層深みを増した雰囲気と表現力で、ファンの期待を高めている。公開された写真には、荒涼とした空間を背景に、黒い衣装に身