春の異動で、惜しくも昇進を逃したという人は少なくないでしょう。彼氏がその一人だった場合、どんな言葉で元気づけたら良いのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性149名に聞いたアンケートを参考に「昇進を逃した彼氏をやる気にさせる魔法の言葉」をご紹介します。【１】いつも通りの対応で元気づける「それよりおいしいものでも食べに行こう」「『焼肉？それともお寿司？』と普段と変わらない彼女の態度が有難かっ