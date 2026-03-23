◆第７４回日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）ローシャムパーク（牡７歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）が復調気配だ。重賞初制覇となった２３年９月のオールカマー以降、勝利を手にできていないが、１週前追い切りでは先週の美浦・Ｗコースの一番時計となる６ハロン７７秒７をマークして自己ベストを更新。田中博調教師は「香港以来になりますけど、とても